Москва12 авгВести.В случае если Россия начнет зеркально конфисковать западные суда, Кремль покажет, что имеет четкие механизмы ответа на попытки грабежа своего флота. Таким мнением с ИС "Вести" поделился профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики и кафедры востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Сергей Лузянин.
По словам профессора, сейчас Запад считает, что захваты российских судов являются безопасными для него.
Ответная конфискация, если там находятся оружие или какие-то запрещенные средства, будет означать, что Россия тоже имеет четкие инструменты не просто конфискации, а инструменты влияния и воздействия на подобные мероприятия, которые раньше считались для стран Запада, той же Японии, полностью безопаснымизаявил Лузянин
Ранее Лузянин объяснил решение Токио причислить Россию к числу основных угроз. По его словам, это является следствием позиции премьер-министра страны Санаэ Такаити.