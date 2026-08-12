Лузянин оценил возможности России по ответу на захват своих судов Профессор Лузянин назвал последствия ответной конфискации РФ западных судов

Москва12 авг Вести.В случае если Россия начнет зеркально конфисковать западные суда, Кремль покажет, что имеет четкие механизмы ответа на попытки грабежа своего флота. Таким мнением с ИС "Вести" поделился профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики и кафедры востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Сергей Лузянин.

По словам профессора, сейчас Запад считает, что захваты российских судов являются безопасными для него.

Ответная конфискация, если там находятся оружие или какие-то запрещенные средства, будет означать, что Россия тоже имеет четкие инструменты не просто конфискации, а инструменты влияния и воздействия на подобные мероприятия, которые раньше считались для стран Запада, той же Японии, полностью безопасными заявил Лузянин

Ранее Лузянин объяснил решение Токио причислить Россию к числу основных угроз. По его словам, это является следствием позиции премьер-министра страны Санаэ Такаити.