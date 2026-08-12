Москва12 авг Вести.Включение России в список основных угроз Японии связано с позицией премьер-министра страны Санаэ Такаити. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил профессор МГИМО МИД РФ и НИУ ВШЭ Сергей Лузянин.

Лузянин подчеркнул, что для Японии Россия, Китай и КНДР являются главными противниками не только в узкорегиональном, но и в глобальном смысле.

Скорее всего, все-таки это связано именно с позицией нового премьера. Ну, не нового, она уже теперь не совсем новый, она уже достаточно долго находится у власти. И вот эти ее инициативы, заявления по Тайваню, что если что, они там будут проводить какие-то силовые акции по защите и прочее, вызвали просто ярость в Китае, и до сих пор отношения китайско-японские в тайваньской части полностью не разрешены. А ее действия по нынешнему включению России в состав основных внешних вызовов – КНДР, Китай они относят к этим вызовам. Для нас это ничего нового, конечно, не представляет. Да, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика и Россия для Токио являются главными противниками, как бы соперниками, причем не только в таком узкорегиональном смысле, но и, в каком-то смысле, в более широком геополитическом, глобальном отметил эксперт

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у России нет претензий к Японии, Москва не угрожает этой стране. Глава государства также обратил внимание, что Япония под предлогом украинского конфликта ввела против России необоснованные санкции.