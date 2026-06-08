Москва8 июн Вести.Контакты Японии с Россией вызвали обеспокоенность у ряда европейских партнеров Токио накануне саммита G7. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, несколько европейских стран запросили у Японии разъяснения после визита в Россию делегации, в которую вошли дипломаты и представители деловых кругов. Поездка состоялась 26–27 мая, в ее рамках прошли встречи с представителями российских экономических ведомств и профильных организаций.

Европейские партнеры выразили опасения, что подобные контакты на фоне санкционной политики могут быть восприняты международным сообществом как неоднозначный сигнал и вызвать вопросы относительно приверженности Японии принципам "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Японцы пояснили, что поддержание диалога с Россией остается важным даже в условиях сложных отношений и что переговоры были направлены на защиту интересов японских компаний, работающих в России.

Как отмечает Kyodo, премьер-министр Японии Санаэ Такаити на предстоящем саммите G7 постарается снять обеспокоенность Европы, подтвердив поддержку Украины и приверженность общей линии стран "Большой семерки". Саммит пройдет 15–17 июня во Франции.