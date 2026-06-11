Маэхара рассказал о желании активизировать парламентскую дипломатию с РФ Экс-глава МИД Японии хочет активизировать парламентский диалог с РФ

Москва11 июн Вести.Экс-глава МИД Японии Сэйдзи Маэхара сообщил, что хотел бы активизировать парламентскую дипломатию между Токио и Москвой.

В беседе с ТАСС он отметил, что сейчас сделать это будет сложно.

Думаю, на данном этапе это будет довольно сложно, но как вице-председатель Японско-российской парламентской лиги я буду тесно сотрудничать с послом Николаем Ноздревым, и если представится возможность, я хотел бы действительно оживить парламентскую дипломатию рассказал Маэхара

Ранее депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что Россия является великой державой, которая может сама обеспечить себя.

Между тем агентство Kyodo написало, что контакты Москвы и Токио вызвали обеспокоенность у ряда европейских партнеров Токио накануне саммита G7.