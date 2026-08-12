В Токио опасаются сотрудничества РФ и КНР Японист Стрельцов объяснил страх Токио перед сотрудничеством РФ и КНР

Москва12 авг Вести.Япония опасается не РФ, а ее сотрудничества с Китаем, особенно в таких сферах, как ракетостроение. Таким мнением с ИС "Вести" поделился заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, японист, доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов.

Он добавил, что сотрудничество Москвы и Пекина в некоторых сферах, рассматривается Японией как вопрос, касающийся национальной безопасности.

[Японией рассматривается как угроза] не просто Россия как таковая, а именно ее сотрудничество с Китаем в военно-технической сфере (ВТС) и прежде всего в таких чувствительных областях, как, например, ракетные технологии, авиационные двигатели, где у России очень сильные позиции и она опережает Китай в технологическом отношении. Вот это в Японии рассматривается под лупой как чувствительная сфера, затрагивающая национальную безопасность Японии рассказал Стрельцов

Ранее Стрельцов прокомментировал официальное объявление России как угрозы со стороны Токио. По его мнению, это является попыткой японских властей соответствовать политической конъюнктуре.