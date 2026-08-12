Россия остается для Японии партнером, а не противником Японист Стрельцов: РФ остается для Токио партнером, а не противником

Москва12 авг Вести.Россия остается для Японии партнером, а не противником. Таким мнением с ИС "Вести" поделился заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, японист, доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов, комментируя заявление российского лидера Владимира Путина о том, что Токио впервые в новейшей истории причислил Москву к числу основных угроз.

Он добавил, что такое решение может быть попыткой Японии соответствовать конъюнктуре своих союзников, а также что оно не отображает реальных взглядов Токио.

Для Японии Россия, конечно же, не является военным противником. Это скорее партнер потенциальный, это, в общем-то, на мой взгляд, партнер по сотрудничеству прежде всего в экономической сфере. Так что я считаю, что возможно заявление кабинета министров Японии, вернее вот эта вот характеристика России, является просто данью политической конъюнктуре, связанной с украинским кризисом, с новым биполярным противостоянием и с тем, что Россия находится по другую сторону с точки зрения Японии баррикад геополитических, и ее необходимо сдерживать объяснил Стрельцов

Ранее профессор МГИМО МИД РФ и НИУ ВШЭ Сергей Лузянин объяснил решение Токио о включении РФ в список основных угроз позицией премьер-министра страны Санаэ Такаити. К таким же противникам он отнес КНДР и Китай.