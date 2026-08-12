Эксперт указал на три важных момента в заявлениях Путина по Японии и Курилам

Политолог оценил адресованные Японии заявления Путина Эксперт указал на три важных момента в заявлениях Путина по Японии и Курилам

Москва12 авг Вести.Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина на Сахалин показала всему миру обновление составляющей военно-морского флота России, что стало определенным сигналом для США, Японии и Южной Кореи. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ и кафедры востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Сергей Лузянин.

По его словам, обозначенная российская стратегия безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе включает три компонента.

Обновляется сама структура системы безопасности России в АТР. Это органичное сочетание блоковых и неблоковых проектов. Неблоковое – углубление российско-китайского партнерства. Блоковое – это углубление российско-северокорейского фактически военного союзничества объяснил профессор

Второй компонент связан с новым уровнем ужесточения диалога с Токио, который произошел не по вине Москвы, подчеркнул Лузянин.

Третий момент – это реакция обновленной евразийской системы… безопасности России на обновление ключевых проектов НАТО. То есть вот на это прокси НАТО: Великобритания, США, Австралия. Это, конечно, ключевой стержень институциональной военной безопасности США на Дальнем Востоке – …Вашингтон, Сеул, Токио, - который сегодня активно очень обновляется подытожил он

Эксперт напомнил, что в кабинете министров Японии пообещали подумать над реакцией на название одного из островов Малой Курильской гряды именем Рихарда Зорге.

А кто вы такие, что вы будете думать, как мы называем остров на своей территории? Надо забыть вот эти притязания, а помнить, чем закончилась Вторая мировая война для Японии дал совет японским политикам Лузянин

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО просачивается в Тихоокеанский регион, где постепенно растет напряженность. Глава государства отметил, что ТОФ справляется с поставленными перед ним задачами, которые становятся все более значимыми с учетом складывающейся ситуации в регионе.