Москва23 мая Вести.Москва и Пекин - ключевые узлы на карте Большой Евразии. Именно они способны влиять на траекторию развития всего мира. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Так он прокомментировал итоги поездки президента РФ Владимира Путина в Китай, привлекшей пристальное внимание международного сообщества. По словам эксперта, и Россия, и Китай ориентированы на стратегическую самостоятельность максимального уровня, но успешно выстраивают партнерские отношения.

Интересы у России и Китая, естественно, полностью совпадать не могут, однако принципиально важно, что они и не противоречат, совместимы. Москва и Пекин - два главных центра Большой Евразии. Клокочет весь земной шар, и рискну утверждать, что именно тут происходят события, от которых более всего зависит мировое будущее. Здесь разворачиваются самые острые военно-политические конфликты в Восточной Европе и Западной Азии. А потенциально главная схватка может вспыхнуть в примыкающей к Евразии акватории Тихого и Индийского океанов. Россия и Китай жизненно заинтересованы в стабильности этого огромного региона, а значит, и всего мира заявил Лукьянов

По мнению эксперта, неслучайно, что на встрече в Пекине лидеры России и Китая приняли совместную декларацию о многополярном мире и международных отношениях нового типа. По существу, указывает Лукьянов, документ представляет собой "идейную и мировоззренческую полемику с западным миром" - особое место отведено понятию цивилизаций, которые не делятся на высокоразвитые или низкоразвитые.

Заявлены четыре принципа, которым Россия и Китай будут следовать. Это принцип открытости мира для инклюзивного и взаимовыгодного сотрудничества, принцип неделимой и равной безопасности, принцип демократизации международных отношений и совершенствования системы глобального управления - ни одно государство или группа государств не должны контролировать международные дела, распоряжаться судьбами других стран. И последний принцип - мирового цивилизационного и ценностного разнообразия. Согласно ему, права человека не могут использоваться в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела других государств отметил Лукьянов

Президент РФ Владимир Путин посетил с официальным визитом КНР 19-20 мая. Одним из итогов стало подписание совместной российско-китайской декларации о становлении многополярного мира. Лидеры РФ и КНР также приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении отношений между странами.