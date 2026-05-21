Москва21 мая Вести.Россия играет важную роль в стратегии развития Китая в долгосрочной перспективе. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил востоковед, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Во время двухдневного официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай был сделан новый шаг в налаживании взаимодействия двух стран на международной арене, отметил политолог.

В рамках принятых… деклараций и ряда принятых важных договоренностей, касающихся нашего экономического сотрудничества… действительно, с долгосрочной точки зрения Россия играет важную роль в китайской стратегии развития, поскольку обеспечивает мирное окружение Китая с северного направления, является важным партнером в ресурсной сфере и имеет схожие позиции по практически всем глобальным вопросам, что и было подтверждено в этот раз сказал Кашин

20 мая завершился двухдневный официальный визит Владимира Путина в Китай. По итогам российско-китайских переговоров российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.