Москва22 мая Вести.Совместная декларация России и Китая о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа содержит важную деталь о взаимном уважении традиций и культур. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

По его словам, оба государства думают о воспитании нового поколения в духе общих ценностей.

Кстати говоря, неслучайно совместная декларация [России и Китая] начинается со слов, что мы страны глубочайшей цивилизации. То есть мы уважаем традиции, культуру друг друга. То есть мы находим гармонию отношений, и, на мой взгляд, это, как говорится, дорогого стоит отметил Маслов

19 и 20 мая президент РФ Владимир Путин посетил с официальным визитом КНР. Одним из итогов стало подписание совместной российско-китайской декларации о становлении многополярного мира. Лидеры России и Китая также приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении отношений между странами.