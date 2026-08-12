Командующий ТОФ Лиина: обстановка в АТР имеет тенденцию к усложнению

Командующий ТОФ заявил о напряженной обстановке в АТР Командующий ТОФ Лиина: обстановка в АТР имеет тенденцию к усложнению

Москва12 авг Вести.Военно-политическая обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет тенденцию к усложнению. Об этом заявил командующий Тихоокеанским флотом России адмирал Виктор Лиина в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

Он отметил, что силы ТОФ находятся в постоянной боевой готовности и выполняют поставленные перед ними задачи.

Военно-политическая обстановка в регионе [АТР] носит напряженный характер и имеет устойчивую тенденцию к осложнению сказал Лиина

По словам командующего флотом, именно деструктивная деятельность ряда западных стран является основным фактором роста военно-политической напряженности в АТР.

В июле Путин провел совещание с членами Совета безопасности России, на котором обсудил с ними приоритеты политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.