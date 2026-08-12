Москва12 авгВести.Военно-политическая обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет тенденцию к усложнению. Об этом заявил командующий Тихоокеанским флотом России адмирал Виктор Лиина в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.
Он отметил, что силы ТОФ находятся в постоянной боевой готовности и выполняют поставленные перед ними задачи.
Военно-политическая обстановка в регионе [АТР] носит напряженный характер и имеет устойчивую тенденцию к осложнениюсказал Лиина
По словам командующего флотом, именно деструктивная деятельность ряда западных стран является основным фактором роста военно-политической напряженности в АТР.
В июле Путин провел совещание с членами Совета безопасности России, на котором обсудил с ними приоритеты политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.