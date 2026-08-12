Москва12 авгВести.Россия имеет ресурсы для задержания судов недружественных стран и их теневого флота. Об этом заявил командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Виктор Лиина.
В среду президент России Владимир Путин в Южно-Сахалинске принимает участие в заключительном этапе учений ТОФ.
Силы для задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеютсядоложил Лиина
Он отметил, что уже организовано соответствующее межведомственное взаимодействие, флот готов приступить к решению задач.