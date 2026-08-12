ТОФ: у России есть силы для задержания недружественных судов ТОФ: Россия обладает силами для задержания недружественных судов

Москва12 авг Вести.Россия имеет ресурсы для задержания судов недружественных стран и их теневого флота. Об этом заявил командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Виктор Лиина.

В среду президент России Владимир Путин в Южно-Сахалинске принимает участие в заключительном этапе учений ТОФ.

Силы для задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеются доложил Лиина

Он отметил, что уже организовано соответствующее межведомственное взаимодействие, флот готов приступить к решению задач.