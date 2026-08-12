Москва12 авг Вести.Японии стоит задуматься о наличии у Тихоокеанского флота ресурсов для задержания судов недружественных стран в ответ на захват российских. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так сенатор прокомментировал заявления президента РФ Владимира Путина в ходе заключительного этапа учений ТОФ в Южно-Сахалинске.

И президент очень хорошо сказал о том, что, независимо от акватории, мы будем наносить такие же удары в любой части по сути мирового океана. Я думаю, что японцы должны немного задуматься, потому что мы прекрасно помним, что Япония была побеждена нами во Второй мировой войне сказал Джабаро

Он отметил, что в Японии считают РФ главной угрозой, забыв, что Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года бомбили США.

Я думаю, что внимательно следят за ситуацией наши союзники - Китайская Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, которая прекрасно знает, чего можно ждать от милитаристской Японии, если она попытается встать на свой прежний курс, курс конфронтации с Китаем, со странами Юго-Восточной Азии. И попытки в НАТО проникнуть в Азию, я думаю, что они все-таки будут обречены на провал. Слишком хорошо знают в Юго-Восточной Азии, что такое Япония, как она себя [вела] в годы Второй мировой войны, сколько людей, миллионов людей, она уничтожила добавил сенатор

Джабаров также выразил уверенность, что РФ готова "во всеоружии оказать достойный ответ" своим врагам.

Ранее командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина заявил, что Россия имеет ресурсы для задержания судов недружественных стран и их теневого флота.