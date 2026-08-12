Путин заявил о необоснованности претензий Японии по Курилам Путин указал на необоснованность претензий Японии по Курильским островам

Москва12 авг Вести.Токио имеет территориальные претензии к Москве относительно Курильских островов, хотя они закреплены за Россией по итогам Второй мировой войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время наблюдения за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.

Глава государства подчеркнул, что Москва всегда была готова искать решение для заключения мирного договора с Японией по этому вопросу.

У Японии есть территориальные претензии к нашей стране. Имею в виду проблему Курильских островов. Однако это закреплено в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны сказал Путин

Российский лидер напомнил, что в середине 1950-х годов СССР подписал с Японией декларацию, открывающую путь к заключению мирного договора. Токио подписал документ, но затем отказался от него, уточнил президент.

Ранее Путин заявил, что у России нет претензий к Японии, Москва не угрожает этой стране. Как отметил глава государства, именно японская сторона под предлогом украинского конфликта ввела против РФ необоснованные санкции.