Путин заявил, что у России нет никаких претензий к Японии

Путин: у России нет претензий к Японии и она не угрожает этой стране Путин заявил, что у России нет никаких претензий к Японии

Москва12 авг Вести.У России нет претензий к Японии, Москва не угрожает этой стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.

Глава государства обратил внимание, что Япония под предлогом украинского конфликта ввела против России необоснованные санкции.

Более того, впервые в новейших военно-доктринальных документах Япония причислила Россию к источникам основных угроз. Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии. У нас нет к ней абсолютно никаких претензий сказал Путин

Российский лидер подчеркнул, что именно у Токио есть территориальные вопросы к России. Путин уточнил, что речь идет о проблеме Курильских островов.