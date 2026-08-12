Путин: нет таких задач, которые не могли бы решать морпехи Тихоокеанского флота

Путин: нет таких задач, которые не могла бы решать морская пехота ТОФ Путин: нет таких задач, которые не могли бы решать морпехи Тихоокеанского флота

Москва12 авг Вести.Нет таких задач, которые не могла бы решать морская пехота Тихоокеанского флота, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений ТОФ.

Он отметил, что моряки ТОФ выполняют свои задачи дерзко, профессионально и героически.

Нет таких боевых задач, которые не могла бы решать морская пехота Тихоокеанского флота сказал президент

Путин добавил, что ТОФ полностью справляется с поставленными перед ним задачами, в том числе с учетом складывающейся в регионе конфликтной обстановки.

Ранее стало известно, что российский лидер впервые за 13 лет прилетел прилетел в Южно-Сахалинск на завершение учений Тихоокеанского флота.