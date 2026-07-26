Адмирал Моисеев назвал самые важные для государства задачи ВМФ Адмирал Моисеев озвучил самые важные для государства задачи ВМФ

Москва26 июл Вести.Военно-Морской Флот (ВМФ) должен соответствовать современным требованиям, которые к нему предъявляет государство. Об этом заявил ИС "Вести" главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.

Свой комментарий он дал в Санкт-Петербурге в День Военно-Морского Флота. Моисеев отметил: понятие "моряки" охватывает весь личный состав экипажей кораблей и морской авиации, а также тех, кто сейчас непосредственно с оружием в руках защищает интересы РФ в зоне специальной военной операции - морскую пехоту.

Для нас важно, чтобы в целом Военно-Морской Флот соответствовал тем современным требованиям, которые сейчас предъявляет государство. В первую очередь, [это] задачи защиты и обороны государства и представления интересов, защиты этих интересов там, где присутствует Россия сказал адмирал Моисеев

Президент РФ Владимир Путин в День ВМФ приехал в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Глава государства вручил награды военным морякам и пообщался с ними за чашкой чая.