Москва26 июлВести.Решать, какие корабли Военно-Морскому Флоту России нужнее, должны профессиональны с учетом происходящего на специальной военной операции (СВО). Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
По его словам, сейчас присутствуют разногласия, на строительство каких кораблей, больших надводных и подводных или безэкипажных, лучше тратить деньги.
[Разобраться] должны профессионалы, с учетом того, что происходит сейчас на специальной военной операцииподчеркнул он
Патрушев добавил, что сам выступает за комплексное развитие ВМФ.
В воскресенье, 26 июля, в России отмечают День Военно-Морского Флота. Президент страны Владимир Путин в видеообращении поздравил моряков с их профессиональным праздником, подчеркнув их беззаветную преданность Отечеству и ключевую роль флота в обеспечении безопасности.