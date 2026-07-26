Патрушев: решать, какие корабли нужны флоту, нужно с учетом происходящего на СВО Патрушев: решать, какие корабли нужны ВМФ, должны профессионалы с учетом СВО

Москва26 июл Вести.Решать, какие корабли Военно-Морскому Флоту России нужнее, должны профессиональны с учетом происходящего на специальной военной операции (СВО). Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

По его словам, сейчас присутствуют разногласия, на строительство каких кораблей, больших надводных и подводных или безэкипажных, лучше тратить деньги.

[Разобраться] должны профессионалы, с учетом того, что происходит сейчас на специальной военной операции подчеркнул он

Патрушев добавил, что сам выступает за комплексное развитие ВМФ.

В воскресенье, 26 июля, в России отмечают День Военно-Морского Флота. Президент страны Владимир Путин в видеообращении поздравил моряков с их профессиональным праздником, подчеркнув их беззаветную преданность Отечеству и ключевую роль флота в обеспечении безопасности.