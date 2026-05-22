Москва22 маяВести.К настоящему моменту в мире началась гонка военно-морских вооружений. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в ходе российско-вьетнамских консультациях по морской тематике.
По его словам, начавшееся изменение мировой архитектуры будет сопровождаться дальнейшим ростом фактора морской силы.
Видим все признаки начавшейся в мире гонки военно-морских вооруженийсказал Патрушев
Консультации по морской тематике провели в Москве Патрушев и вице-премьер Вьетнама Фан Ван Зянг.