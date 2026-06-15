ВМФ РФ должен перехватывать инициативу в борьбе с противником, заявил Патрушев Патрушев: ВМФ РФ должен перехватывать инициативу в борьбе с противником

Москва15 июн Вести.Военно-морскому флоту РФ необходимо действовать активно, оказываться под носом у вероятного противника, не дожидаясь его появления у морских границ России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

Он отметил, что ВМФ РФ за счет своей выучки и решительности должен перехватывать инициативу, навязывать свою волю оппонентам у их берегов.

Не нужно ждать момента, когда натовские корабли, самолеты, беспилотники появятся у наших морских границ - они и так стремятся находиться там на постоянной основе. Наоборот, нужно самим оказываться под носом у вероятного противника сказал он

Ранее Патрушев констатировал, что к настоящему моменту в мире началась гонка военно-морских вооружений.