Путин в Южно-Сахалинске понаблюдает за окончанием учений Тихоокеанского флота

Путин впервые за 13 лет прилетел на Сахалин на завершение учений ТОФ Путин в Южно-Сахалинске понаблюдает за окончанием учений Тихоокеанского флота

Москва12 авг Вести.Президент России Владимир Путин прилетел в Южно-Сахалинск, чтобы принять участие в заключительном этапе учений Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщается на сайте главы государства.

Маневры, стартовавшие 4 августа, проходят под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лиины и являются ключевым событием оперативной и боевой подготовки ТОФ в текущем году.

В маневрах принимают участие более 13 тысяч военнослужащих, задействовано около 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Учения развернуты в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана.

Предыдущий визит президента России в Сахалинскую область прошел в июле 2013 года. Тогда Путин посетил, в том числе, полигон Успеновский, где в рамках комплексной проверки войск Восточного военного округа наблюдал за учениями.

Ранее Путин находился в рабочей поездке в Бурятии и в Новосибирской области.