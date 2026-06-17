Путин: РФ и страны АСЕАН не навязывают свои взгляды другим

Россия и страны АСЕАН не навязывают свои взгляды другим, заявил Путин Путин: РФ и страны АСЕАН не навязывают свои взгляды другим

Москва17 июн Вести.Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии никому не навязывают свои взгляды, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите Россия-АСЕАН в Казани.

Глава государства подчеркнул, что РФ и АСЕАН придерживаются общих нравственных ценностей, уважают самобытность друг друга и признают культурно-цивилизационное разнообразие мира.

Все наши государства следуют собственной модели развития и никому не навязывают свои взгляды, и в этом, безусловно, наша сила сказал Путин

Ранее Путин заявил, что АСЕАН и Россия всегда выступали за справедливое мироустройство и отстаивают принципы суверенного равенства стран, а также невмешательства во внутренние дела.

Саммит, приуроченный к 35-летию отношений между РФ и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня.

В ходе саммита Путин открыл марафон двусторонних встреч переговорами с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Всего российский лидер должен провести 10 двусторонних встреч.