Путин: Россия и АСЕАН выступают за справедливое устройство мира Владимир Путин выступил на саммите РФ – АСЕАН

Москва17 июн Вести.Страны АСЕАН и Россия всегда выступали за справедливую систему мироустройства. Об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления на саммите в Казани.

При этом приглашенные страны продолжают укреплять традиции взаимовыгодного сотрудничества, заметил он.

Мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела подчеркнул российский лидер

Путин добавил, что Россия готова к продолжению активной и совместной работы со странами – участницами АСЕАН. По его словам, стороны также накопили солидный опыт сотрудничества и создали хороший задел на будущее.