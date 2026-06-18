Путин: РФ и страны АСЕАН поддержали количественный и качественный рост торговли

Путин рассказал о международном торговом сотрудничестве России и АСЕАН Путин: РФ и страны АСЕАН поддержали количественный и качественный рост торговли

Москва18 июн Вести.Россия и участники АСЕАН высказались за увеличение количественных и качественных показателей взаимной торговли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита Россия – АСЕАН в Казани.

По словам российского лидера, рост торговли будет осуществим при переходе государств на национальную систему расчета.

Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение ее структуры за расширение взаимных капиталовложений отметил президент

Россия готова предложить странам АСЕАН увеличение поставок лекарств, удобрений, а также содействие в развитии атомной энергетики, добавил Путин.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва хочет поддерживать самые добрые и плотные отношения со всеми странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.