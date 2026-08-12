Путин оценил планы Запада по захвату российских судов Путин: планы Запада по захвату судов РФ являются пиратством и разбоем

Москва12 авг Вести.Планы западных стран по захвату российских судов являются "пиратством и разбоем", считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе завершающейся стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ).

Глава государства выступил перед военнослужащими ТОФ на гвардейском ракетном крейсере "Варяг". Он отметил, что власти некоторых государств стремятся ограничить движения мирных судов РФ, что считается нарушением международного морского права.

А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой подчеркнул Путин

Он также сообщил, что НАТО просачивается в Тихоокеанский регион, где постепенно растет напряженность. Кроме того, нагнетается напряженность и в соседней арктической зоне.