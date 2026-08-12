Путин на учениях ТОФ: в Азиатско-Тихоокеанский регион просачивается НАТО

Путин заявил, что НАТО просачивается в Тихоокеанский регион Путин на учениях ТОФ: в Азиатско-Тихоокеанский регион просачивается НАТО

Москва12 авг Вести.Североатлантический альянс (НАТО) сегодня просачивается в Тихоокеанский регион, где постепенно растет напряженность, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства прибыл в Южно-Сахалинск для участия в финальной стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ), которые начались 4 августа.

Российский лидер отметил, что флот справляется с поставленными перед ним задачами, которые становятся все более значимыми с учетом складывающейся ситуации в регионе.

Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны сказал Путин

Он также отметил, что нагнетается напряженность и в соседней арктической зоне.

Кроме того, президент заявил, что страна ответит зеркально, если нападения на ее мирные суда продолжатся.