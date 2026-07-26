Москва26 июл Вести.Россия продолжит освоение Арктического региона, заявил российский лидер Владимир Путин.

В День ВМФ Путин прибыл в Петербург и пообщался с командующими флотов и российскими военными моряками.

Он напомнил слова ученого Михаила Ломоносова о прирастании богатств России Сибирью. По словам Путина, теперь можно сказать, что богатства России будут прирастать Арктикой.

У нас освоенный регион, и мы будем его дальше осваивать указал президент

Также Путин отметил, что весь Северный морской путь находится под российским контролем, и Россия будет защищать там свои интересы.