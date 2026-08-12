Мнения в японском обществе разделились из-за ужесточения курса страны к РФ и КНР Эксперт указал на раскол в японском обществе из-за ужесточения курса к РФ и КНР

Москва12 авг Вести.В японском обществе происходит поляризация взглядов, не все граждане поддерживают агрессивный курс правительства по отношению к России и Китаю. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ и кафедры востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Сергей Лузянин.

В качестве примера он привел тот факт, что в годовщину атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки со стороны США один из мэров японского города указал на причастность американцев, чего правительство премьер-министра Санаэ Такаити тщательно избегает.

Эта фраза означает, что не только в самом обществе, но и в определенных административных и элитных группах Японии есть оппозиция, есть недовольство, оно нарастает… То есть, и в этом смысле [на это влияет] ужесточение курса Такаити на отношения с Китаем и с Россией объяснил профессор

Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что у России нет претензий к Японии, Москва не угрожает этой стране. Глава государства обратил внимание, что Япония под предлогом украинского конфликта ввела против России необоснованные санкции.