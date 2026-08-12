Эксперт Стрельцов заявил, что санкции против России ударили по экономике Японии Эксперт Стрельцов: санкции против России ударили по японской экономике

Москва12 авг Вести.Санкции, введенные против России, ударили по экономике Японии. Об этом ИС "Вести" заявил заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, японист, доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов

Эксперт напомнил, что Япония практически сократила объем торговых операций, ограничив их только закупкой углеводородов и сжиженного природного газа.

Это некий удар по японской экономике, и это в какой-то степени противоречит экономическим интересам Японии, это и санкции в финансовой сфере, которые ограничивают возможности японских инвесторов на российском рынке. Но сказать, что это сильно очень повлияло на характер наших отношений в экономической сфере, и прежде всего на экономические интересы самой Японии, наверное, это было бы большим преувеличением сказал он

Также Стрельцов добавил, что Россия для Японии никогда не была приоритетным партнером.

Японские компании многие ушли с российского рынка, но японские потребители это, по большому счету, особенно не почувствовали. За исключением того, что в энергетической сфере Япония очень чувствительно относится к российскому газу, к России. И [Япония] не хотела бы сокращать присутствие, например, в сахалинских проектах, предполагая, что уход Японии привлечет Китай, Китай заполнит эту нишу, а Китай является главным геополитическим противником Японии. Так что я считаю, что в какой-то степени Япония, собственно говоря, выстрелила себе в ногу отметил он

Ранее депутат парламента Японии Мунэо Судзуки назвал бессмысленными антироссийские санкции Японии и США и пообещал добиваться их снятия.