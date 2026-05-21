Запад боится сотрудничества РФ и Китая в сфере высоких технологий

Москва21 мая Вести.На Западе сильно опасаются возможного сотрудничества РФ и КНР в сфере высоких технологий, особенно касающихся ИИ. Об этом ИС "Вести" рассказал эксперт международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

На Западе очень опасаются развития двустороннего сотрудничества России и Китая в сферах высоких технологий, особенно если говорить об искусственном интеллекте, о продвинутых кибертехнологиях, вот это, конечно, новое явление, которое, я думаю, будет вызывать озабоченность рассказал Кортунов

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе (SMG) заявил, что роли РФ и КНР как стратегических партнеров четко закреплены в совместно подписанных документах.