Москва22 мая Вести.Заключение формального военно-политического союза России и Китая в эпоху формирования многополярной системы мира стало бы оптимальным тактическим вариантом. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

Однако он отметил, что России не стоит идти на заключение подобного союза, чтобы не связывать себя дополнительными обязательствами.

Мир скатывается не к двуполярной системе, а все-таки к многополярной. Это первое. Оптимальным вариантом тактическим, но не стратегическим является даже заключение формального военно-политического союза с Китаем. Но я не думаю, что китайцы пойдут на это. Может быть, и нам не стоит на это идти, чтобы не связывать себе руки сказал Караганов

Ранее сообщалось, что Россия и Китай выступают стабилизаторами хаоса, к которому мир пришел в его современном состоянии.