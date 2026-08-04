Минобороны Японии видит угрозу безопасности страны в сотрудничестве РФ и Китая МО Японии: сотрудничество РФ и Китая представляет угрозу безопасности страны

Москва4 авг Вести.Активизация сотрудничества между Россией и Китаем, в том числе в военной сфере, несет в себе угрозу безопасности Японии. Такую оценку приводит японское министерство обороны в ежегодном докладе "Белая книга".

В ведомстве считают, что "российские военные продолжают активную военную деятельность вблизи Японии, демонстрируя тенденцию к размещению новейшей военной техники на Дальнем Востоке". Подчеркивается, что военная активность России в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Японию, "в сочетании со стратегическим партнерством с Китаем, представляет собой серьезную угрозу безопасности".

В разделе доклада, посвященном Китаю, отмечается укрепление его сотрудничества с Россией, в том числе в военной сфере. В нем говорится о совместных полетах российских и китайских самолетов, а также проходах их кораблей "в окрестностях Японии.

По мнению сотрудников Минобороны, "подобные неоднократные совместные действия явно направлены на демонстрацию" силы в отношении Японии, они "представляют серьезную угрозу безопасности Японии".

Кроме того, составители доклада заявляют о том, что "Россия разрабатывает и развертывает различные новые виды вооружений". В "Белой книге" утверждается, что РФ "продолжает военную деятельность" на юге Курил.

Помимо этого, аналитики японского министерства полагают, что Китай к 2030 году может увеличить количество своих пригодных к применению ядерных боеголовок до более чем тысячи единиц.

В марте агентство Kyodo сообщило, что власти Японии хотят развернуть комплексы гиперзвуковых ракет с планирующим блоком для защиты своих островов, в частности Хоккайдо, находящегося рядом с Курилами.