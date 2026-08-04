МО Японии: в Азии может сложиться ситуация, подобная конфликту на Украине

Минобороны Японии: в Азии может возникнуть кризис наподобие украинского МО Японии: в Азии может сложиться ситуация, подобная конфликту на Украине

Москва4 авг Вести.Ситуация, схожая с той, что сложилась на Украине, может возникнуть в Восточной Азии, отмечает Минобороны Японии в ежегодном докладе "Белая книга".

Вопросы безопасности в мире и связанные с ней вызовы особенно остро стоят в Индо-Тихоокеанском регионе, где расположена Япония. Существует вероятность того, что эти вызовы продолжат усугубляться, полагает Минобороны Японии.

Нельзя исключать того, что в Индо-Тихоокеанском регионе может возникнуть серьезная ситуация, подобная той, что сложилась на Украине подчеркивает министерство

Японию беспокоят военные возможности Китая, который, как считают в Минобороны Японии, сможет к 2030 году увеличить количество своих пригодных к применению ядерных боеголовок до более 1 тыс. единиц.