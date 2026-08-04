МО Японии: в арсенале Китая к 2030 году может быть 1 тысяча ядерных боеголовок

Минобороны Японии оценило возможности ядерного арсенала Китая к 2030 году МО Японии: в арсенале Китая к 2030 году может быть 1 тысяча ядерных боеголовок

Москва4 авг Вести.Китай к 2030 году может увеличить количество своих пригодных к применению ядерных боеголовок до более чем 1 тысячи единиц, следует из ежегодного доклада Министерства обороны Японии "Белая книга обороны" за 2026 год. Документ опубликован на сайте ведомства.

Китай активно модернизирует, диверсифицирует и расширяет свои ядерные силы, увеличивая производство боеголовок и инвестируя в средства их доставки наземного, морского и воздушного базирования. Если в 2024 году их количество едва превышало 600, то к 2030-му оно может превысить 1 тысячу единиц отмечается в "Белой книге".

Авторы документа подчеркивают, что Китай продолжает развивать все элементы ядерной триады. В частности, продолжается обустройство шахтных пусковых установок для межконтинентальных баллистических возрастает.

Пекин увеличивает количество мобильных ракетных комплексов и совершенствует баллистических ракеты на подлодках.

В докладе упоминается, что дальность ракеты JL-3, размещаемой на атомных подводных лодках КНР нового поколения, достигает 10 тысяч километров. Это позволяет Китаю поражать цели на территории США, находясь в своих прибрежных водах.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми и глава Пентагона Пит Хегсет в мае 2026 года договорились ускорить совместную разработку и производство ракет.