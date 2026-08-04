Китай показал возможности по нанесению ядерного удара с воздуха Китай впервые показал кадры имитации нанесения ядерного авиаудара

Москва4 авг Вести.Китайская Народно-освободительная армия (НОАК) впервые показала свои возможности по нанесению ядерного удара с воздуха, сообщает газета China Daily.

Медиакорпорация Китая разместила в соцсети Weibo видеоролик от НОАК об учениях стратегического бомбардировщика Xian H-6N с использованием баллистической ракеты JL-1.

Военные отработали атаку на флот условного противника в рамках смоделированного боевого сценария. Xian H-6N летел в сопровождении двух истребителей J-20.

Это первый случай, когда НОАК показала свои возможности по нанесению авиационного ядерного удара, подчеркивает China Daily. Точное время проведения операции и название учений не раскрыты.

Ракету JL-1 с большой дальностью полета впервые представили на военном параде в Пекине в сентябре 2025 года. Тогда же китайские военные показали другие стратегические ядерные системы, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты DF-31BJ, DF-61 и DF-5C.

В сентябре 2025 года Китай провел масштабный военный парад по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления японской агрессии и мировой антифашистской войне, на котором представил оружие ядерной триады и разведывательно-ударные беспилотники (БПЛА).