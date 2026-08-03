Москва3 авг Вести.Группа китайских ученых разрабатывает метод уничтожения крупных астероидов с помощью ядерного оружия. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

В публикации сообщается, что команда ученых из Китайского исследовательского института ракетной техники в Пекине занимается разработкой метода уничтожения крупных астероидов, которые могут представлять угрозу Земле, при помощи ядерной бомбы.

Идея заключается в следующем: сначала металлический ударный зонд врезается в астероид и пробивает глубокую шахту, затем второй космический аппарат сбрасывает ядерную бомбу в это отверстие, которая взрывается внутри астероида отмечает издание

Ученые полагают, что взрыв мощностью три мегатонны, который можно сравнить со взрывом 200 бомб, сброшенных на Хиросиму, мог бы полностью разрушить астероид диаметром около 100 метров. Если же эту бомбу разместить на глубине 30 метров под поверхностью, то тогда увеличится изменение скорости астероида более чем втрое по сравнению с неглубоким взрывом. Такой способ, как утверждают специалисты, "значительно эффективнее для изменения траектории объекта".

South China Morning Post отмечает, что такой подход китайских ученых напоминает сюжет американского фильма-катастрофы "Армагеддон" 1998 года. Разница лишь в том, что, согласно их плану, все должно осуществляться при помощи космических дронов. По мнению исследователей, такой метод обладает меньшей технической сложностью и большей эффективностью, чем попытка просто направить ядерный заряд в астероид.

Ранее научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт заявил в беседе с ИС "Вести", что вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей оценивается учеными в 0,0017%. Предполагается, что астероид будет пролетать рядом с Землей в 2032 году.