Два астероида размером с челябинский метеорит пролетят рядом с Землей ИКИ РАН: два крупных астероида пролетят мимо Земли

Москва18 мая Вести.Два астероида размером около 20 метров, сопоставимые с челябинским метеоритом, пролетят в непосредственной близости от Земли в течение суток. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Оба небесных тела — 2026 JH2 и 2026 KB — были обнаружены за несколько дней до сближения с Землей. По данным астрономов, такие двойные пролеты крупных объектов рядом с планетой происходят достаточно редко.

Опасности для Земли оба тела не представляют говорится в сообщении лаборатории в Telegram



Астероид 2026 KB пройдет на расстоянии около 230 тысяч километров от Земли, а 2026 JH2 приблизится примерно на 91 тысячу километров.

В лаборатории отметили, что это минимальное сближение с планетой для объектов такого размера в 2026 году, хотя и не рекордное. Один из астероидов теоретически можно будет наблюдать с Земли через полупрофессиональные приборы, однако из-за высокой скорости его будет сложно зафиксировать.

Ранее инженер обсерватории "Вега" Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов рассказал, что астероид 2026 JH2 обнаружили в мае. Небесное тело относят к классу "Аполлон", то есть к астероидам, чьи орбиты пересекают орбиту нашей планеты. Предположительный диаметр объекта – 16-30 метров.