Ученый Язев: астероид Апофис в 2029 году будет виден в России без бинокля

Москва19 апр Вести.Астероид Апофис в день его максимального сближения с Землей в апреле 2029 года можно будет увидеть невооруженным взглядом над Россией, заявил ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.

Согласно подсчетам ученых, астероид Апофис пролетит очень близко от Земли 13 апреля 2029 года.

Видно его будет прежде всего в азиатской части страны – вблизи Омска, Томска, Новосибирска, над Красноярским краем, Якутией и Камчаткой сказал Язев ТАСС

Ученый уточнил, что астероид будет виден невооруженным взглядом, но лучше всего будет рассматривать его из бинокля.

Астероид Апофис, по данным NASA, пройдет 13 апреля 2029 года на расстоянии около 32 тысяч километров от Земли, что ниже высоты орбиты многих геостационарных спутников.

Первоначально ученые опасались возможного столкновения этого астероида с Землей в ближайшие десятилетия. Однако после тщательного наблюдения астрономы NASA пришли к выводу, что риска удара нет как минимум в течение следующих ста лет.