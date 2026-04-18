Астероид Апофис подлетит к Земле ближе спутников в апреле 2029 года NASA: астероид Апофис безопасно приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Москва18 апр Вести.Астероид Апофис, известный как "Бог Хаоса", подлетит к Земле 13 апреля 2029 года, пройдя на расстоянии около 32 тысяч километров от поверхности планеты, сообщили в NASA. Это расстояние окажется меньше высоты орбиты многих геостационарных спутников, которые находятся примерно на 36 тысячах километров.

Размер небесного тела сопоставим с тремя футбольными полями, и в момент наибольшего сближения его можно будет наблюдать невооруженным глазом.

Объект был открыт в 2004 году, и первоначально ученые опасались возможного столкновения с Землей в ближайшие десятилетия. Однако после тщательного наблюдения астрономы NASA пришли к выводу, что риска удара нет как минимум в течение следующих ста лет. Апофис включен в перечень потенциально опасных астероидов, но его пролет признан полностью безопасным.

Изображения астероида были получены в марте 2021 года с помощью радиотелескопов на комплексе Deep Space Network в Голдстоуне (Калифорния) и телескопа в Грин-Бэнке (Западная Вирджиния), когда расстояние до Земли составляло 17 миллионов километров.