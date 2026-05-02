Ученый: Солнце постоянно "стонет", но человек не слышит его без приборов Астроном Бурмистров из Перми рассказал о неслышимых "стонах" Солнца

Москва2 мая Вести.Солнце непрерывно пульсирует, порождая колебания - своеобразные "стоны" на сверхнизких частотах, однако слуху человека они недоступны. Об этом в канун Всемирного дня Солнца, который отмечается 3 мая, рассказал ТАСС специалист по астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.

Солнце издает звук, который человек может услышать только с помощью приборов. Дело в том, что наше светило постоянно пульсирует, создавая звуковые волны на сверхнизких частотах. Период их колебания составляет примерно пять минут - это в 10 000 раз медленнее самой низкой ноты, которую может различить человеческое ухо. Поэтому напрямую услышать Солнце невозможно пояснил Бурмистров корреспонденту агентства

По словам ученого, исследователи разработали методику фиксации этих волн. Чувствительные приборы, установленные на космической обсерватории SOHO, улавливают мельчайшие движения солнечной поверхности. Далее полученные записи ускоряют в тысячи раз, переводя колебания в диапазон, доступный человеческому слуху, и преобразуют в аудиофайлы.

Как добавил Бурмистров, подобные акустические сигналы служат инструментом для гелиосейсмологов - специалистов, изучающих внутреннее устройство светила через его колебания. По словам ученого, анализируя длительность прохождения звуковых волн по различным зонам, исследователи формируют карту перемещения плазмы в подповерхностных слоях, а также выявляют незаметные очаги активности на противоположной стороне Солнца задолго до того, как те станут видны с Земли.

Ранее в NASA сообщили, что астероид Апофис, известный как "Бог Хаоса", подлетит к Земле 13 апреля 2029 года, пройдя на расстоянии около 32 тысяч километров от поверхности планеты. Это ближе, чем орбиты многих геостационарных спутников, которые находятся примерно на 36 тысячах километров.