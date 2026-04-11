Daily Mail: на Земле на этой неделе усилились вибрации, провоцирующие бессонницу

"В ушах звенит, зрение размыто": на Земле отмечено усиление загадочных вибраций

Москва11 апр Вести.Британский таблоид Daily Mail написал о росте загадочных вибраций Земли, которые провоцируют проблемы со сном и звон в ушах.

Эксперты, мнение которых приводит издание, связывают это явление с резонансом Шумана — устойчивым электромагнитным ритмом, создаваемым молниями, которые отражаются между поверхностью планеты и ионосферой.

Согласно данным приложения MeteoAgent, занимающегося мониторингом космической погоды, с начала текущей недели наблюдается резкое увеличение значений резонанса Шумана. Эти показатели классифицируются как высокие и потенциально опасные.

Ощущение, будто гравитация стала слишком плотной. В ушах звенит. Даже зрение размыто. Что происходит с резонансом Шумана? приводятся в материале слова одного из пользователей сети

Ученые добавляют, что на колебания планеты также могут влиять магнитные бури и солнечные вспышки, которые способны усиливать эффект в зависимости от их интенсивности.

2 апреля в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что на Земле зафиксирована магнитная буря среднего уровня, вызванная потоком быстрого солнечного ветра.

Предыдущее сильное геомагнитное событие наблюдалось 21-22 марта и сопровождалось яркими полярными сияниями.