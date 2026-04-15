Космическое затишье сменится геомагнитными возмущениями к выходным ИКИ РАН: затишье на Солнце сменится геомагнитными возмущениями к выходным

Москва15 апр Вести.Спокойная геомагнитная обстановка и низкая вспышечная активность на Солнце сохранятся до ближайших выходных, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

По данным специалистов, 15 апреля 2026 года космическая погода останется спокойной: за минувшие сутки геомагнитная обстановка была стабильной, а вспышечная активность — низкой. Аналогичный прогноз дан и на ближайшие сутки. Как отмечают ученые, стабилизация носит глобальный характер — европейский аппарат Solar Orbiter, ведущий в настоящее время наблюдения с обратной стороны Солнца, фиксирует ту же картину.

Однако к выходным ситуация изменится. Ученые ожидают новую серию геомагнитных возмущений, вызванных очередной корональной дырой, которая уже видна на поступающих снимках. До этого момента существенных изменений космической погоды не прогнозируется.

Последняя мощная вспышка на Солнце была зафиксирована 9 апреля.