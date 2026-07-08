Москва8 июл Вести.Около 90% жителей нашей планеты (около 7,6 миллиарда) смогут увидеть надвигающийся на Землю астероид Апофис. Об этом пишет издание Space.com.

Сейчас ученые уточняют момент максимального сближения небесного тела с планетой. Приблизительная дата, когда астероид будет видно невооруженным глазом – 13 апреля 2029 года.

Согласно расчетам, примерно 90% населения мира — около 7,6 миллиарда человек — проживает в регионах, где Апофис , в принципе, можно было бы увидеть отмечается в публикации

Подчеркивается, что успех наблюдения будет зависеть от облачности и светового загрязнения Земли. При благоприятных условиях астероид будет выглядеть на небе как светлая точка, плавно проходящая расстояние, сравнимое с диаметром полного лунного диска, примерно за минуту.

В 2029 году Апофис пройдет на расстоянии 32 тысяч километров от Земли, что ближе, чем высота орбит геостационарных спутников. Диаметр небесного тела составляет около 375 метров, что сопоставимо с высотой 40-этажного здания.