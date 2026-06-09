Астроном: Венера и Юпитер сблизятся до расстояния в «три Луны» 9 июня Максимальное сближение Венеры и Юпитера на вечернем небе можно увидеть 9 июня

Москва9 июн Вести.Во вторник, 9 июня, жители Земли смогут наблюдать впечатляющее астрономическое явление — максимальное сближение Венеры и Юпитера на вечернем небе. Расстояние между двумя ярчайшими планетами сократится до полутора градусов, что визуально сопоставимо с тремя дисками полной Луны, выстроенными в ряд. Об этом ТАСС рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Наблюдать за красивой космической парой можно будет невооруженным глазом после 21.30 по московскому времени. Искать планеты следует над западным горизонтом, когда стемнеет. Сближение будет видно ежедневно до середины июня. Так, Венера и Юпитер окажутся на одной линии прямого восхождения, причем Венера пройдет немного севернее Юпитера. После 9 июня она обгонит газового гиганта и начнет постепенно удаляться.

С начала месяца компанию планетам составляет Меркурий — он расположен западнее и ближе к линии горизонта. А с 16 по 18 июня мимо Венеры и Юпитера пройдет Луна, добавила Кошман.