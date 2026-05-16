В Московском планетарии объяснили, почему 12 июня не будет мини-парада планет Астроном Кошман опровергла сообщения о мини-параде планет 12 июня

Москва16 мая Вести.Расположение трех планет на июньском небе не будет "парадом", рассказала ТАСС глава отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Ранее ряд интернет-каналов анонсировал "мини-парад планет" 12 июня, во время которого в небе в одну линию выстроятся Меркурий, Юпитер и Венера.

Это явление нельзя назвать "парадом", так как планет всего три, а не четыре пояснила астроном

Малые "парады", когда в узком секторе неба около 20-30 градусов собираются четыре планеты, происходят примерно каждые 20 лет, а большие, насчитывающие пять и более планет, гораздо реже, отмечается в сообщении.