Москва16 маяВести.Расположение трех планет на июньском небе не будет "парадом", рассказала ТАСС глава отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
Ранее ряд интернет-каналов анонсировал "мини-парад планет" 12 июня, во время которого в небе в одну линию выстроятся Меркурий, Юпитер и Венера.
Это явление нельзя назвать "парадом", так как планет всего три, а не четырепояснила астроном
Малые "парады", когда в узком секторе неба около 20-30 градусов собираются четыре планеты, происходят примерно каждые 20 лет, а большие, насчитывающие пять и более планет, гораздо реже, отмечается в сообщении.