Москва6 мая Вести.Наблюдать метеорный поток Эта-Аквариды, или Майские Аквариды, лучше всего в предрассветные часы вдали от города, сообщила пресс-служба Московского планетария в Telegram-канале.

Наблюдать метеоры лучше всего в начале мая в предрассветные часы (с 2.00 до 4.00 мск) и вдали от городских огней. Сложность наблюдений Майских Акварид заключается в том, что радиант потока восходит под утро, и лучше всего виден из Южного полушария отметили в планетарии

Там также уточнили, что пик активности метеорного потока придется на ночь с 5 на 6 мая, когда в час ожидают до 40 метеоров. Так называемый широкий максимум потока продлится с 3 по 10 мая.