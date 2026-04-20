Звездопад Лириды можно будет увидеть уже в ночь на вторник

В Московском планетарии рассказали, когда можно будет наблюдать звездопад Звездопад Лириды можно будет увидеть уже в ночь на вторник

Москва20 апр Вести.Весенний звездопад Лириды можно будет наблюдать уже в ночь на вторник, 21 апреля, сообщила пресс-служба Московского планетария на официальном сайте.

Уточняется, что метеорный поток активен с 16 по 25 апреля, но пика действия он достигнет 22 апреля в 23.00 по московскому времени.

Наилучшие условия для наблюдения после захода Солнца 22 апреля, метеорный поток будет активен в течение всего темного времени суток. В Москве радиант Лирид находится над горизонтом всю ночь отметили в пресс-службе

Поток Лириды (ZHR= 18) образован кометой C/1861 G1 Тэтчер. Каждый год Земля проходит через оставленный объектом шлейф пыли.