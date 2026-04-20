Москва20 апрВести.Весенний звездопад Лириды можно будет наблюдать уже в ночь на вторник, 21 апреля, сообщила пресс-служба Московского планетария на официальном сайте.
Уточняется, что метеорный поток активен с 16 по 25 апреля, но пика действия он достигнет 22 апреля в 23.00 по московскому времени.
Наилучшие условия для наблюдения после захода Солнца 22 апреля, метеорный поток будет активен в течение всего темного времени суток. В Москве радиант Лирид находится над горизонтом всю ночьотметили в пресс-службе
Поток Лириды (ZHR= 18) образован кометой C/1861 G1 Тэтчер. Каждый год Земля проходит через оставленный объектом шлейф пыли.