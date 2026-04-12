Москва12 апр Вести.Во второй половине апреля жители России смогут наблюдать сразу два интересных астрономических события: пролет кометы PANSTARRS (C/2025 R3) и метеорный поток Лириды.

Увидеть комету можно будет по утрам с 15 апреля, но ярче всего она будет заметна 20 апреля, когда ее яркость повысится до третьей звездной величины, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК им. К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

Возможно ее наблюдение в бинокли и телескопы. Можно даже снять на мобильный телефон, но смотреть надо будет утром, часа в 4 пояснил Александр Алексеев

Кроме того, 22 апреля наступит метеорного потока Лириды.

По мнению специалиста, апрель является очень хорошим месяцем для наблюдения за звездами в Центральной России.

Ранее сообщалось, что 19 апреля в западной части неба можно будет увидеть тонкий серп Луны в соседстве с ярчайшей планетой Венерой. А 23 апреля Венера приблизится к невидимому невооруженным глазом Урану. Наблюдать серовато-бирюзовый диск Урана можно будет с помощью бинокля.