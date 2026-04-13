ИКИ РАН: следующие несколько дней на небе будет видна самая яркая комета

Москва13 апр Вести.Ближайшие 2-3 дня перед восходом Солнца на небе можно будет наблюдать самую яркую комету C/2025 R3. Об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В Telegram-канале лаборатории уточняется, что максимум яркости кометы проходит прямо сейчас. Ученые посоветовали желающим увидеть небесное тело вооружиться телескопами и программами для его поиска.

Эксперты подчеркнули, что сейчас комета огибает Солнце, из-за чего наблюдать ее становится все затруднительнее. От звезды C/2025 R3 пройдет в десятках миллионов километров, поэтому небесное тело не должно погибнуть.

Предыдущая ярчайшая комета – C/2026 A1 – погибла 5 апреля, сблизившись с Солнцем. Ученые подтвердили, что небесное тело стало частью звезды.