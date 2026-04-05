В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что первая комета 2026 года C/2026 A1 не пережила сближения с Солнцем.

Комета C/2026 A1 не вернулась в поле зрения космических средств наблюдения, откуда она, из-за близости к Солнцу, пропала ещё вчера около 14:30 по московскому времени говорится в сообщении пресс-службы Лаборатории

Ученые подтвердили, что кометы больше не существует, она оказалась поглощена Солнцем и стала его частью.

В материале также сказано, что летучие вещества рассеялись в солнечной короне, а крупные каменные фрагменты могли упасть на поверхность Солнца. Пылевой хвост был оторван и вытеснен давлением света во внешние слои короны, где скоро рассеется до конца.

Комета C/2026 A1 относилась к семейству комет Крейца – обломкам древней неизвестной гигантской кометы, распавшейся столетия или тысячелетия назад. Их фрагменты ранее породили Великие кометы 1106, 1843 и, возможно, 1882 годов.

Небесное тело было самой яркой кометой года. После исчезновения C/2026 A1 самой яркой стала комета C/2025 R3 (PANSTARRS). Пик ее яркости ожидается 20–23 апреля. Хотя визуально комета будет слабо заметна, это станет хорошей возможностью для астрофотографов.